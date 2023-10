Berlin - Bei den stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz sind an den ersten zehn Tagen insgesamt 3700 unerlaubte Einreisen festgestellt worden. Das teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Freitag unter Verweis auf vorläufige Zahlen mit. Am Mittwoch hatte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) die zunächst auf 10 Tage veranschlagten Grenzkontrollen um weitere 20 Tage verlängert. Mit dieser umstrittenen Maßnahme sollen irreguläre Zuwanderung und Schleuserkriminalität bekämpft werden. An der Grenze zu Österreich gibt es bereits seit dem Jahr 2015 wieder feste Kontrollen.