Der Bahnverkehr im südöstlichsten Zipfel Sachsens ist wegen einer Störung weiter eingeschränkt. Die Reparaturarbeiten am durchtrennten Glasfaserkabel gehen jedoch voran.

Ebersbach - Nach absichtlicher Beschädigung der Bahninfrastruktur zwischen Ebersbach und Zittau ist eine der betroffenen Strecken wieder freigegeben. Die Linie L7 zwischen Hrádek nad Nisou und Varnsdorf fährt laut Angaben der Länderbahn seit Mittwochvormittag wieder planmäßig. Für die beiden Linien RB61 und der RE2 von Ebersbach über Zittau nach Liberec fährt demnach weiterhin Ersatzverkehr mit Bussen. Dort werde der Verkehr voraussichtlich am Donnerstagabend wieder aufgenommen.

Am Montagabend durchtrennten den Angaben nach Unbekannte die für Signal- und Leittechnik notwendigen Glasfaserkabel an mehreren Stellen zwischen Ebersbach und Zittau. Dadurch kam es zu einer Stellwerkstörung. Die Reparaturarbeiten sind im Gange, die Strecke soll am Donnerstag wieder komplett freigegeben werden.

Nach Angaben der Bundespolizei bemerkten Beamte am Montagabend die Störung und stießen dann in Ebersbach auf beschädigte Signal- und Lichtleiterkabel. Kriminaltechniker untersuchen den Ort.