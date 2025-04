In der Nacht bricht in einem Mehrfamilienhaus in Leinefelde-Worbis nach mehreren Explosionen Feuer aus. Die Folgen sind weitreichend - auch, weil bei dem Brand eine Warmwasserleitung beschädigt wird.

Leinefelde-Worbis - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leinefelde-Worbis sind zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. In der Nacht gab es in einer der Wohnungen aus bislang unbekannten Gründen mehrere Explosionen, die zu einem Brand führten, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der 47 Jahre alte Wohnungsinhaber schwer verletzt. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden sieben Hausbewohner und ein Hund evakuiert. Dabei ist ein 67-Jähriger leicht verletzt worden.

Durch den Brand wurde außerdem eine Warmwasserleitung beschädigt. Dadurch entstand ein Wasserschaden in der betroffenen und der darunterliegenden Wohnung. Alle acht Wohnungen des Hauses in der Konrad-Martin-Straße sind aufgrund der abgestellten Warmwasserversorgung derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden beträgt etwa 150.000 Euro. Es waren 60 Feuerwehrkräfte im Einsatz.