In einer Osnabrücker Gaststätte bricht ein Feuer aus, Zeugen hören zuvor einen Knall, ein Fenster ist beschädigt. Was ist da passiert?

Osnabrück - Nach dem Brand in einer Gaststätte in Osnabrück hat die Polizei die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. In der Nacht hätten Zeugen einen Knall gehört, die alarmierten Einsatzkräfte hätten eine beschädigte Fensterscheibe und ein offenes Feuer im Innenraum vorgefunden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte auch das Übergreifen der Flammen auf Wohnungen in dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus.

Alle Bewohner konnten das Haus den Angaben zufolge eigenständig verlassen. Im Innenraum der Gaststätte entstanden wegen des Brandes und der Rußentwicklung sowie des Löscheinsatzes Schäden. Schätzungen zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht.

Die Polizei ermittelt, eine sogenannte Brandortsbegehung der zuständigen Beamten war noch für den heutigen Montag geplant. Nun suchen die Ermittler nach möglichen Zeugen.