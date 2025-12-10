Was verbinden Menschen mit den praktischen Küchenhelfern? Essensduft, Wärme, vielleicht die eigene Großmutter, vermutet Christina Koenig. In ihrer Galerie hat sie zahlreiche Exemplare ausgestellt.

Meißen - „Es war eine riesen Menge und ich dachte schon: Oh Herr, hoffentlich kriege ich das alles bewältigt“, sagt Christina Koenig. Rund 200 Topflappen hängen in ihrer Galerie Himmlisch in Meißen. Blüten und Frösche, Erbstücke und neonfarbene Exemplare. „Da sind wirklich virtuose Sachen dabei“, sagt die 67-Jährige.

Im März hatte die Bildhauerin und Kinderbuchautorin einen Aufruf gestartet. Nach und nach seien immer mehr Topflappen bei ihr eingetrudelt, überwiegend von Frauen aus Meißen. „Einen Quotenmann habe ich dabei“, sagt Koenig. Seit November hängen die Topflappen thematisch und farblich sortiert in ihrer Galerie in Meißen.

Ein erotischer Topflappen

„Ich habe sogar einen erotischen Topflappen“, erzählt Koenig und lacht. Eine Meißnerin habe ihn extra für die Ausstellung gehäkelt, in Herzform. Darauf der Pfeil eines Marssymbols (ein Zeichen für Männlichkeit), der in die Öffnung des Spiegels eines Venussymbols (ein Zeichen für Weiblichkeit) zeigt. „Ich hab' mich weggeschmissen“, sagt Koenig.

Und die Topflappen-Ausstellung kommt an: „Ich glaube, es ist die bestbesuchte Sonderausstellung bisher“, sagt Koenig. Einmal im Jahr zeigt sie eine solche Sonderausstellung zu einem bestimmten Thema, mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern.

„Die Wärme ist wichtig“

Aber warum Topflappen? Koenig sagt, sie habe die praktischen Küchenhelfer schon immer gemocht. Und sie seien ein Gegenpol zur Kälte auf der Welt. Alte Erinnerungen, Essensduft in der Küche, die eigene Großmutter, das würden Menschen mit Topflappen verbinden, vermutet Koenig. „Die Wärme ist wichtig.“

Einige der Topflappen können noch bis zum 20. Dezember gegen eine Spende in der Galerie erworben werden. Viele von ihnen sind schon reserviert. Und manche sind so besonders, dass Koenig sie gerne zurückgeben möchte.