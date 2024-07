Anwohner in Mansfeld-Südharz wurden am Samstag wegen eines Brands vor starker Rauchentwicklung gewarnt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden - aber am Abend gab es wieder einen Einsatz.

In einem Recyclinghof in Hettstedt sind am Samstag zwei Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)

Hettstedt - Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs für Elektrobatterien in Hettstedt (Mansfeld-Südharz) hat es am Wochenende mehrfach gebrannt. Zunächst war nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen ein Feuer in Betonabteilen für Altbatterien ausgebrochen. Wegen der Rauchentwicklung wurde eine offizielle Gefahrenwarnung durch die Leitstelle herausgegeben. Die Feuerwehr war mit 65 Einsatzkräften angerückt. Der Schaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

Am späten Samstagabend sei es dann erneut zu einem Feuer im gleichen Bereich gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Auch hier sei die Feuerwehr wieder angerückt. Ein Zusammenhang mit dem Brand vom Morgen sei wahrscheinlich. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen nach Angaben der Polizei noch.