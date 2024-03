Traktoren stehen auf der Straße des 17. Juni. Wegen neuerlicher Proteste von Landwirten und Spediteuren kommt es an diesem Freitag zu Sperrungen und Umleitungen in Berlin.

Berlin - Wegen neuerlicher Proteste von Landwirten und Spediteuren kommt es an diesem Freitag zu Sperrungen und Umleitungen in Berlin. Vor allem rund um die Straße des 17. Juni, das Regierungsviertel und den Bundesrat kommt es zu „erheblichen“ Verkehrsbeeinträchtigungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Geplant sei eine Sternfahrt mit Traktoren und Lastwagen. Zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr ist eine Kundgebung am Platz des 18. März angekündigt. Seit Monaten kommt es immer wieder zu ähnlichen Protestfahrten von Bauern und Lkw-Fahrern gegen die Politik der Bundesregierung.