Nächster Rückschlag für Mönchengladbach: Zwei Tage nach dem Pokal-Aus gegen den FC St. Pauli wird die Verletztenliste vor dem Liga-Spiel in Mainz noch länger. Ein Name schmerzt die Borussia besonders.

In der Vorsaison erzielte Tim Kleindienst (links) 16 Bundesliga-Tore, diese Saison kam er in der Liga erst auf zwei Kurzeinsätze. (Archivbild)

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach sorgt sich erneut um Stürmer Tim Kleindienst. Der Fußball-Nationalspieler, der sich gerade erst nach einem monatelangen Ausfall wegen einer Meniskusoperation nach und nach zurückkämpfen wollte, fällt erneut wegen Knieproblemen aus. Sein Einsatz im Bundesliga-Auswärtsspiel am Freitagabend beim FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/Sky) ist ausgeschlossen, sagte Gladbachs Trainer Eugen Polanski.

„Sein operiertes Knie hat eine Reaktion gezeigt. Nun müssen wir ein paar Untersuchungen abwarten, wie langwierig das ist“, sagte Polanski am Donnerstag, zwei Tage nach dem Pokal-Aus gegen den FC St. Pauli. Polanski hatte seinen Kapitän in den vergangenen drei Pflichtspielen mit Kurzeinsätzen Spielzeit eingeräumt, um ihn langsam wieder heranzuführen.

Sein Ziel: Im März bei der DFB-Elf wieder konkurrenzfähig

Ein gesunder Nationalspieler Kleindienst spielt auch in den Plänen von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Fußball-WM im Sommer in den USA eine wichtige Rolle. Im März, so hatte Kleindienst kürzlich gesagt, wolle er bei der Nationalelf wieder konkurrenzfähig sein. Jetzt folgte der erneute Rückschlag.

Den Gladbachern fehlen gegen Mainz in Florian Neuhaus (muskuläre Probleme), Franck Honorat (Muskelverletzung in der Wade) und Robin Hack (Probleme mit dem operierten Knie) zudem drei weitere Offensivspieler.

Mainzer Trainerwechsel verändert Vorbereitung nicht

Weniger Sorgen bereitet Polanski dagegen der Trainerwechsel bei den Mainzern von Bo Henriksen zu Interimscoach Benjamin Hoffmann: „Überrascht hat uns schon die Kurzfristigkeit, aber unsere Vorbereitung beeinflusst das nicht. Benjamin hat nur zwei Tage Zeit, um Dinge anzusprechen. Wir gehen davon aus, dass das die gleichen Dinge sind wie vorher.“