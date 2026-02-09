Unter anderem ein Bildnis von Oskar Schindler ist derzeit entstellt. Das weckt Erinnerungen an Vorfälle aus dem vergangenen Jahr.

Hildesheim - Unbekannte haben erneut Statuen in Hildesheim beschädigt. Unter anderem fehlt der Statue von Oskar Schindler die Nase, wie die Polizei mitteilte. Demnach hat zunächst die Stadt Hildesheim von den beschädigten Statuen erfahren - auch der Statue von Ludwig Windthorst fehlen Teile im Gesicht. Die Stadt will demnach Anzeige erstatten.

Weil die Anzeige aber noch aussteht, wurde in dem Fall bisher nicht ermittelt. Erkenntnisse zu Verdächtigen oder einem Motiv gibt es daher bisher nicht. Auch eine mögliche Verbindung zu ähnlichen Vorfällen im vergangenen Jahr ist noch offen. Damals wurden am Hildesheimer Dom und an der Kreuzkirche unter anderem Skulpturen von Engeln und Heiligen beschädigt. Zuvor hatte die „Hildesheimer Allgemeine Zeitung“ über den Fall berichtet.