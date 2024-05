Starke Regenfälle und Gewitter bestimmen den Donnerstag und Freitag in Niedersachsen. Erst am Wochenende wird es entspannter.

Erneut Gewitter und Starkregen in Niedersachsen angekündigt

Hannover/Bremen - Wieder ziehen Gewitter und starke Regenfälle über Niedersachsen und Bremen hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Donnerstagmittag mit gebietsweise Starkregen, Hagel und Sturmböen mit bis zu 74 Kilometern pro Stunde. Die Regenfront werde im Tagesverlauf von Südosten her über Niedersachsen ziehen und bringe bis in die Nacht zu Freitag starke Niederschläge. Die Höchsttemperaturen am Donnerstag liegen demnach bei bis zu 21 Grad im Inland.

Am Freitag nehmen die Schauer und Gewitter laut DWD bei wechselnder bis starker Bewölkung wieder zu. Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen demnach bei bis zu 20 Grad, das Ganze bei mäßigem bis schwachem Wind. Zum Wochenende hin werde es trockener. Vereinzelt komme es zwar noch zu Schauern und Gewittern, die jedoch nach und nach abnehmen.