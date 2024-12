Die Sprengungen von Geldautomaten lassen sich in der Hauptstadt derzeit kaum stoppen. Die Polizei zählt um die 40 Taten und Versuche.

Erneut Geldautomat in Berlin gesprengt

Erneut wurde ein Geldautomat in Berlin gesprengt. (Symbolbild)

Berlin - Schon wieder ist in Berlin ein Geldautomat einer Bank gesprengt worden. Diesmal traf es in der Nacht mindestens ein Gerät im Tresorraum einer Bankfiliale in der Marzahner Promenade, wie die Polizei mitteilte.

Ein Wachmann alarmierte gegen 3.00 Uhr die Polizei, als er drei Einbrecher bemerkte. Die Täter brachten Sprengsätze an mindestens einem Geldautomaten an und zündeten sie. Ob sie Geld erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Es entstand den Angaben zufolge erheblicher Sachschaden. Nach der Tat flüchteten die Männer mit Fahrrädern und einem E-Scooter.

In der Nacht zuvor hatten Täter eine Sprengung in Köpenick versucht. Bisher gab es im laufenden Jahr bereits rund 40 dieser Taten.