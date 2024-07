Bremen - Nach Schüssen auf einen Mann in Bremen hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe gebildet. Die Staatsanwaltschaft setzt eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise aus, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler suchen weiter nach Zeugen und schalteten ein Hinweisportal frei.

Auf den 25-Jährigen wurde am späten Samstagabend auf Höhe eines Containers für Drogenkonsumenten geschossen. Er erlitt Verletzungen am Bein und flüchtete in ein Lokal. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

In der Nähe des Containers fanden Einsatzkräfte zwei Autos, bei denen Scheiben durch Projektile durchschlagen waren. Zeugen gaben laut Polizei an, dass sie kurz nach den Schüssen zwei Männer weglaufen sahen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.