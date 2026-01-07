In den ersten Stunden des neuen Jahres geschieht im Landkreis Börde ein Unglück. Ein Jugendlicher stirbt während einer Feier. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt.

Der kleine Ort im Landkreis Börde steht nach dem tödlichen Vorfall unter Schock. (Symbolbild)

Born - Im Zusammenhang mit dem Tod eines Jugendlichen in der Silvesternacht in Born im Landkreis Börde dauern die Ermittlungen gegen einen 22-Jährigen und zu den Todesumständen an. Weitere Auskünfte würden nicht erteilt, um sachgerechte Ermittlungen nicht zu erschweren, sagte Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten der Deutschen Presse-Agentur.

Ermittelt werde wegen des strafbaren Umgangs und die strafbare Einfuhr von explosionsgefährlichen Stoffen. Ein 17-Jähriger war in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages während einer Silvesterfeier gestorben. Born ist ein Ortsteil der Gemeinde Westheide im Norden des Bördekreises.