Nach dem Brand am Erfurter Domplatz in der Silvesternacht sind zahlreiche Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Ermittlungen dauern an.

Rund 60 Hinweise zum Brand am Erfurter Domplatz sind bei der Polizei eingegangen. (Archivbild)

Erfurt - Die Ermittlungen zum Brand am Erfurter Domplatz dauern an. Wie die Polizei mitteilte, wurden inzwischen mehrere Zeugen vernommen und zahlreiche weitere Menschen befragt. Über ein eingerichtetes Hinweisportal seien bislang rund 60 Hinweise aus der Bevölkerung und den Medien eingegangen.

Bei dem mutmaßlich durch Pyrotechnik ausgelösten Feuer in einem historischen Gebäudekomplex in Erfurt wurden in der Silvesternacht drei Fachwerkhäuser schwer beschädigt. Mehr als 20 Bewohnerinnen und Bewohner verloren ihr Zuhause.