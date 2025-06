Rettungskräfte finden einen leblosen Mann in einer Praxis. Er stirbt vor Ort. Fest steht: Es war kein natürlicher Tod. Doch was genau in der Praxis geschah, ist noch nicht bekannt.

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in einer Arztpraxis in Berlin-Wedding dauern die Ermittlungen an. Es würden Zeugen vernommen und Videoaufnahmen ausgewertet, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Morgen. Eine Mordkommission ermittelt.

Der 76 Jahre alte Arzt war am Freitag leblos in seiner Praxis gefunden worden. Er starb trotz Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte noch vor Ort. Der Mann ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft keines natürlichen Todes gestorben, wie der Obduktionsbericht der Leiche bestätigt habe. Der Sprecher machte zunächst keine Angaben zur genauen Todesursache und einem möglichen Täter.

Zu einem „B.Z.“-Bericht, wonach einer möglichen Gewalttat ein Überfall auf die Praxis vorausgegangen sein soll, äußerten sich Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Ebenso wurde nicht genannt, wer den Toten entdeckt hat.