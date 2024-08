Die Polizei durchsucht wegen Kinderpornografie Wohnungen in Chemnitz, im Landkreis Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis. Gegen neun Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 39 Jahren wird ermittelt.

Chemnitz - Im Zuge verschiedener Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie sind neun Wohnungen in Chemnitz, im Landkreis Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis durchsucht worden. Die Behörden ermitteln gegen neun Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 39 Jahren wegen des Besitzes oder Verbreitens kinderpornografischer Inhalte, wie die Polizei Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Festgenommen wurde niemand.

Die Ermittler fanden in den Wohnungen in Chemnitz, Oederan, Freiberg, Frankenberg, Zschopau und Schneeberg bei den Durchsuchungen am Dienstag unter anderem dutzende Handys sowie zahlreiche Speichermedien, wie es hieß.