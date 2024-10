Dessau-Roßlau - Nachdem am Wochenende bei einem Brand in einer Wohnung in Dessau-Roßlau ein Toter gefunden wurde, haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand könne ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, teilten beide Behörden mit. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an. Bei dem Toten handelt es sich den Angaben zufolge um den 64 Jahre alten Mieter der in Brand geratenen Wohnung. In der Nacht zu Sonntag war es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen, der auch auf den Dachstuhl und die Fassade übergegriffen hatte.