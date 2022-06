Ermittlungen nach Tragödie in Bochumer Kita: Einjähriger stirbt nach Reanimation

Nach dem Mittagsschlaf in einer Kita in Bochum wird ein lebloses Kleinkind entdeckt. Der Junge stirbt später. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Eine einzelne Jacke hängt im Kindergarten an der Garderobe: In einer Kita in Bochum ist ein Junge leblos im Schlafraum gefunden worden.

Bochum/DUR/mad - Furchtbare Tragödie in einer Kindertagesstätte in Bochum: Ein einjähriger Junge ist dort nach dem Mittagsschlaf leblos im Schlafraum gefunden worden. Das Kind wurde zunächst erfolgreich wiederbelebt, verstarb aber vier Tage später in einem Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich bereits am 21. Juni, berichten verschiedene Medien mit Bezug auf einen .

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, um zu untersuchen, wie es zum Tod des Kindes kommen konnte. Es muss geklärt werden, ob möglicherweise Aufsichtspflichten verletzt wurden oder ob es sich um einen unvermeidlichen medizinischen Notfall gehandelt hat.

Träger der Kita im Stadtteil Hofstede ist der Evangelische Kirchenkreis. Unter Mitarbeitern und Eltern herrscht seither Fassungslosigkeit und Entsetzen. Notfallseelsorger waren im Einsatz. Der Betrieb in der Kita laufe weiter, heißt es.