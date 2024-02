Weener - Nach dem gewaltsamen Tod eines 37 Jahre alten Mannes im ostfriesischen Weener (Landkreis Leer) bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Für die Ermittlungen seien noch weitere „tatrelevante Details“ zu klären, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mit.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die auffällige Personen und Gegenstände am späten Nachmittag oder am frühen Abend des 27. Januars in Weener oder in der Umgebung bemerkt haben könnten, sich bei der Polizei in Leer zu melden. Genauere Angaben dazu, wonach gesucht wird, machten die Ermittler nicht.

Der 37-Jährige war in seiner Wohnung trotz sofortiger Rettungsversuche an schweren Verletzungen gestorben - woran genau, ist nicht bislang nicht bekannt. Da die Umstände auf ein Tötungsdelikt schließen ließen, nahmen Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf.

Polizisten nahmen auch kurz darauf einen Verdächtigen fest. Der 51-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat, das Motiv des Verdächtigen sowie der Tathergang sind laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.