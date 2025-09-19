Im Regal und in einem Karton türmen sich gefälschte Euroscheine. Bei Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Geldfälscher aus Bremen ist die Polizei einen Schritt weiter. Auch dank Kollegen aus Bayern.

Ingolstadt/Bremen - Bei der Durchsuchung eines Dachgeschosses in Bremen haben Einsatzkräfte der Polizei mehr als 1,5 Millionen Euro Falschgeld gefunden. Hintergrund des Einsatzes waren Ermittlungen gegen einen 37 Jahre alten Mann aus Bremen. Er soll über ein Online-Verkaufsportal bundesweit gefälschte Euroscheine verkauft haben. Ob er sie selbst hergestellt hat, war zunächst unklar. „Die Ermittlungen laufen“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Die Polizei im bayerischen Ingolstadt hatte die Ermittlungen gegen den 37-Jährigen angestoßen - wegen seines Verkäuferprofils auf einem Online-Portal. Das Konto wurde schließlich dem Mann mit Wohnsitz in Bremen zugeordnet. Mit richterlichem Beschluss durchsuchten Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen die Anschrift und fanden im Dachgeschoss in einem Karton sowie lose auf einem Regal massenhaft gefälschte Euroscheine. Die Polizei stellte auch einen Laptop sicher. Sie ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Geldfälschung. Er ist auf freiem Fuß.