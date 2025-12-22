Liebich wurde als Mann verurteilt, änderte das Geschlecht und trat die Haft im Frauengefängnis in Chemnitz dann nicht an. Seit mehreren Monaten läuft die Fahndung.

Halle - Seit rund vier Monaten suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach der verurteilten Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich – bisher ohne Ergebnis. Es gebe keinen neuen Sachstand zu melden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Halle auf Nachfrage mit. „Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.“ Liebich war zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, hatte die Haft in der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz Ende August aber nicht angetreten.

Anfang dieses Jahres war bekanntgeworden, dass Sven Liebich seinen Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich und den Vornamen in Marla Svenja hatte ändern lassen. Liebich war im Juli 2023 – damals noch als Sven Liebich – vom Amtsgericht Halle wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt worden.