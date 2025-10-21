In mehreren Teilen Thüringens gab es zuletzt Ausbrüche der Geflügelpest. Im Zoo der Landeshauptstadt gelten nun Vorsichtsmaßnahmen. Das trifft auch Besucher.

Erfurt - Angesichts des aktuellen Ausbruchs der Vogelgrippe in Thüringen ergreift der Erfurter Zoo Vorsichtsmaßnahmen. Die im Zoo lebenden Vögel seien in geschützte Ställe gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung. Führungen und zoologische Angebote zu Vögeln entfielen bis auf weiteres. Außerdem seien Seuchenschutzmatten ausgelegt worden - solche Desinfektionsmatten sollen als Barriere gegen Krankheiten wirken.

In mehreren Regionen Thüringens waren in den Tagen zuvor tote Kraniche gefunden worden, bei denen teils das Vogelgrippevirus H5N1 nachgewiesen wurde. Anfang Oktober hatte es bereits Nachweise in einem Geflügelbetrieb in Greiz gegeben. In Erfurt gilt deswegen seit heute in mehreren Stadtteilen, auch im Bereich des Zoos, eine Stallpflicht für gehaltenes Geflügel.