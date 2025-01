Erfurt - Beim größten Thüringer Karnevalsumzug in Erfurt wird es in diesem Jahr keine großen Motivwagen geben. Grund hierfür seien erhöhte Sicherheitsanforderungen an öffentliche Veranstaltungen nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg und dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Sicherheitskonzepte vor allem für Großveranstaltungen stünden auf dem Prüfstand und müssten angepasst werden. Daher hätten sich die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) und die Stadt auf einen Straßenumzug der Karnevalisten Anfang März ohne große Lastwagen verständigt.

Bühnenprogramm auf dem Domplatz nach Umzug

Dafür wird den Angaben nach aktuell eine Route von und zum Domplatz - über Fischmarkt, Anger und Staatskanzlei - präferiert. Im Anschluss sei ein karnevalistisches Bühnenprogramm auf dem Domplatz geplant. „Natürlich hätten wir einen Karnevalsfestumzug in bekannter Form und Länge favorisiert, aber die Sicherheit aller Beteiligten und Besuchenden hat natürlich Vorrang“ so Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU).

Für die Erfurter Karnevalisten sei der Verzicht auf große Motivwagen schmerzlich. Dennoch überwiegen Einsicht und Verständnis, wie der GEC-Präsident Thomas Kemmerich sagte. Mit dem gefundenen Kompromiss sei karnevalistisches Brauchtum in der Erfurter Altstadt präsent.

In der Faschingshochburg Wasungen soll hingegen der große Festumzug am 1. März wie geplant mit Motivwagen stattfinden, hieß es vom dortigen Carneval Club.