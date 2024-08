Dortmund - Borussia Dortmund startet mit guter Frühform in die neue Saison. Beim 2:0 (2:0) gegen Aston Villa feierte der Fußball-Bundesligist eine überzeugende Generalprobe. Vor rund 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park trafen Emre Can (33. Minute) und Julian Brandt (35.) gegen den englischen Erstligisten zum verdienten Sieg. Für den Champions-League-Finalisten war es der letzte Test vor dem ersten Pflichtspiel am kommenden Samstag im DFB-Pokal im Hamburger Volksparkstadion gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck.

Mit Pascal Groß (Brighton), Waldemar Anton (Stuttgart) und Yan Couto (Manchester City) standen drei Neuzugänge in der Startelf. Auch ohne den noch verletzten neuen Torjäger Serhou Guirassy (Stuttgart) bot das erst am Vortag aus dem neuntägigen Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) zurückgekehrte Team von Trainer Nuri Sahin zumindest in der ersten Halbzeit eine verheißungsvolle Vorstellung, ließ aber nach Wiederanpfiff merklich nach.

Die Partie fand im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung des Revierclubs statt. Für einen emotionalen Höhepunkt sorgte die Verabschiedung von Edin Terzic. Der einstige Dortmunder Fußball-Lehrer, der zum Ende der Saison seinen Posten zur Verfügung gestellt hatte, wurde mit viel Applaus bedacht.