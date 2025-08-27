Noch immer warten Soldaten in Weißenfels auf Modernisierungen. Warum SPD-Politiker Erben jetzt mehr Tempo fordert – und was sich für junge Rekruten verbessern soll.

Magdeburg/Weißenfels - SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben fordert mehr Tempo bei Bundeswehr-Bauprojekten. Es müssten zügig die Voraussetzungen für die Unterbringung und Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten in den Bundeswehrkasernen in Sachsen-Anhalt geschaffen werden, erklärte Erben.

„Wenn ein seit vielen Jahren gefordertes und seit Jahren geplantes Unterkunftsgebäude für einhundert Soldaten in der Weißenfelser Sachsen-Anhalt-Kaserne seinen voraussichtlichen Baubeginn Ende 2026 haben soll, dann ist das nicht das neue Deutschland-, sondern das alte Schneckentempo“, betonte Erben. Das müsse deutlich schneller gehen. „Ordentliche Unterkünfte und moderne Ausbildungseinrichtungen sind Grundvoraussetzungen, wenn der Wehrdienst für junge Menschen attraktiv sein soll.“