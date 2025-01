Ein Koffer an einem Regierungsgebäude sorgt für Wirbel. Am Ende kann die Polizei wieder abrücken.

Entwarnung nach Kofferfund am Bundesfinanzministerium

Polizei ist am Bundesfinanzministerium aufgefahren. (Symbolfoto)

Berlin - Nach dem Fund eines herrenlosen Gepäckstücks am Bundesfinanzministerium in Berlin-Mitte hat die Polizei Entwarnung gegeben. Der dort abgestellte Koffer sei leer gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Abend der dpa. „Es bestand keine Gefahr.“

Der Koffer hatte rund eineinhalb Stunden zuvor einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben des Lagezentrums rückte ein Team von Spezialisten an, um den Koffer auf mögliche Sprengmittel zu untersuchen. Umliegende Straßen wurden aus Sicherheitsgründen abgesperrt, Folge waren erhebliche Verkehrsbehinderungen und Staus.

Nach dem Ende des Einsatzes wurden die Beschränkungen wieder aufgehoben. Herrenlose Gepäckstücke rufen in Berlin immer wieder die Polizei auf den Plan.