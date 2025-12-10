Mehr als 350 Vögel wurden im Zoo Leipzig auf Vogelgrippe getestet – ohne weitere Befunde. Wie es jetzt in dem Tierpark weitergeht.

Leipzig - Nach einem Vogelgrippe-Fall bei einem Krauskopfpelikan gibt der Zoo Leipzig Entwarnung. Bei der Untersuchung von mehr als 350 weiteren Vögeln seien keine weiteren Infektionen nachgewiesen worden, teilte der Zoo mit. Dennoch blieben die begehbaren Volieren und die Flamingolagune weiterhin für Besucher geschlossen. Die Tropenhalle Gondwanaland und die Affenanlage Pongoland öffneten dagegen ab Donnerstag wieder.

Der Zoo hatte am Wochenende den Tod des Krauskopfpelikans vermeldet. Bei dem Tier wurde eine Vogelgrippe-Infektion festgestellt. Daraufhin waren Proben von allen weiteren Vögeln genommen und untersucht worden.

Der Zoo sperrte einige Anlagen ab, blieb aber weiterhin geöffnet. Besucherinnen und Besucher zahlten vorübergehend einen ermäßigten Eintrittspreis. Ab Donnerstag müssen wieder die regulären Tickets erworben werden.