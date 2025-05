Vor wenigen Tagen hat Brandenburgs Ministerpräsident seinen Regierungssprecher vor die Tür gesetzt. Wer soll nun folgen? Die Frage soll in wenigen Tagen geklärt werden.

Potsdam - Wer folgt auf den geschassten Sprecher der Brandenburger Landesregierung? Kommende Woche soll es eine Entscheidung geben, wer nach Sprecher Florian Engels kommt, sagte der Stellvertretende Regierungssprecher, Michael Schlick. Nächsten Dienstag werde es eine Kabinettsvorlage der Staatskanzlei geben. In der Ministerrunde werde dann über die Nachfolge von Engels abschließend befunden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte sich vor wenigen Tagen nach fast zehn Jahren von seinem langjährigen Regierungssprecher getrennt. Der 65-Jährige ist künftig im Wirtschaftsministerium tätig. „Engels kann sich so auf seinen Ruhestand vorbereiten“, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme der Staatskanzlei. Engels soll Medienberichten zufolge kritisiert haben, dass eine professionelle Pressearbeit kaum noch möglich ist. Vorschläge für Veränderungen seien nicht umgesetzt worden.