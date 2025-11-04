Bei einer mutmaßlichen Entführung in Berlin kommt es im Sommer zu einem Unfall, als das Opfer durch ein Autofenster fliehen will. Die Hintergründe sind unklar, zwei Verdächtige kommen vor Gericht.

Berlin - Drei Männer sollen im August einen Mann im Berliner Norden entführt haben. Bei einer Autofahrt und einem Fluchtversuch des Opfers durch das Autofenster kam es allerdings zu einem Unfall und die Täter flohen. Nun hat die Staatsanwaltschaft zwei der mutmaßlichen Täter im Alter von 38 und 43 Jahren wegen Geiselnahme und versuchter Nötigung angeklagt.

Am späten Abend des 7. August sollen die drei Männer ihr 39-jähriges Opfer mit einem Vorwand auf einem Supermarktparkplatz in der Bornholmer Straße in Pankow in ein Auto gelockt haben. Dann sollen sie versucht haben, ihn zu Mitgliedern eines Clans zu bringen, so die Staatsanwaltschaft. Außerdem sollen sie ihn mit dem Tod bedroht haben.

Der entführte Mann versuchte, durch ein offenes Fenster des Autos zu entkommen, dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen eine Laterne. Die Täter flohen daraufhin. Die tatsächlichen Hintergründe der Tat seien bislang unklar.