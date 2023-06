Northeim - Von dem am Wochenende aus dem Maßregelvollzug in Moringen entflohenen Straftäter fehlt nach wie vor jeder Spur. „Wir suchen noch“, sagte am Montag ein Sprecher der Polizeiinspektion Northeim. Nach dem Mann wird seit Samstag gefahndet.

Die Polizei hatte am Wochenende Autofahrer aufgefordert, in der Region keine Anhalter mitzunehmen, um die Suche im Umkreis nicht zu erschweren. Genauere Angaben zu dem Mann wurden bislang nicht gemacht. Im Maßregelvollzug werden nach richterlicher Anordnung Straftäter mit Suchterkrankungen oder psychischen Krankheiten untergebracht.