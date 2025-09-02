Energie Cottbus und Angreifer Romarjo Hajrulla beenden ihre Zusammenarbeit. Der Stürmer verlässt den Drittligisten nach nur zehn Pflichtspiel-Einsätzen wieder - und kehrt zu seinem alten Club zurück.

Der FC Energie Cottbus und Romarjo Hajrulla haben sich auf eine Vertragsauflösung verständigt. (Archivbild)

Cottbus - Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat den Vertrag mit Mittelstürmer Romarjo Hajrulla mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Wie der FC Energie auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, wurde der Kontrakt in „beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst.

Einen neuen Club hat Hajrulla schon gefunden: Nach nur einem Jahr kehrt der Angreifer zum Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt zurück. Für die Thüringer spielte er schon von Anfang 2022 bis Sommer 2024, ehe er nach Cottbus wechselte.

Nur zehn Pflichtspiele für Energie

Bei den Lausitzern kam Hajrulla nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinaus. Lediglich zehn Pflichtspiele absolvierte er für Energie, sieben davon in der 3. Liga.

„Im Fußball ist es manchmal so, dass es einfach nicht so richtig zusammenpasst, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Dennoch danken wir Romarjo und wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft“, sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz zum Abschied des Stürmers.