Cottbus - Bei Stürmer Timmy Thiele flossen nach dem verpassten Einzug in die Aufstiegsspiele hemmungslos die Tränen. Gemeinsam mit seinen Mitspielern von Energie Cottbus wurde der 33-Jährige nach dem Abpfiff trotzdem von den Fans minutenlang für eine starke Saison gefeiert. Doch die verpatzte Krönung der Spielzeit schmerzte in der Lausitz heftig.

„Es war ein unglaublicher Ritt. Es tut unglaublich weh. Ich bin zwar ein alter Mann, aber das hört nie auf“, sagte der gebürtige Berliner nach dem 1:4 (1:1) gegen den FC Ingolstadt bei MagentaSport und rang erneut mit den Emotionen. „Das tut so weh, weil man es sich schon extrem gewünscht hat.“ Thiele selbst hatte auch von einem Wiedersehen mit seinem Ex-Club Hertha BSC in Liga zwei geträumt.

Energie hatte es selbst in der Hand, stand vor dem letzten Spieltag der 3. Fußball-Liga auf dem Relegationsrang. Doch der letzte Schritt gelang nicht. Der 1. FC Saarbrücken zog vorbei. „Es ist natürlich viel Leere, maximale Enttäuschung. Bis zum 2:1 waren wir die klar bessere Mannschaft“, sagte der sichtlich angeschlagene Trainer Claus-Dieter Wollitz. „Wir haben Riesensituationen gehabt.“

Energie verpasst die Führung mehrmals

Im Leag Energie Stadion war Cottbus zu Beginn das spielbestimmende Team, ohne viel Torgefahr zu entwickeln. Dann gab es den Schock für die Hausherren: Beim Führungstreffer der Gäste per Kopf (26. Minute) kam Ryan Malone die Unordnung in der Cottbuser Hintermannschaft zugute. Kurz darauf landete aber ein missglückter Klärungsversuch von Ingolstadts Felix Keidel (36.) im eigenen Tor.

Energie drückte nach dem Wechsel auf die Führung, die zur Relegation gereicht hätte, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Ein Kopfball-Aufsetzer von Filip Kusic ging minimal über den Kasten (49.). In der 60. Minute lenkte Ingolstadt-Keeper Marius Funk einen scharfen Schuss von Lucas Copado gerade noch über die Latte. Stattdessen köpfte der künftige Herthaner Sebastian Grönning (66.) zum 2:1 für die Bayern ein.

In den Schlussminuten scheiterten die Cottbuser noch mehrmals knapp, ehe Yannick Deichmann (90.+2) für die Entscheidung sorgte. Deniz Zeitler (90.+4) erhöhte noch.

Trostpflaster DFB-Pokal

Die Brandenburger, die erst im vergangenen Jahr in die 3. Liga aufgestiegen waren, hatten die Tabelle teilweise angeführt und sahen lange wie ein direkter Aufsteiger aus. Nach einer Formkrise gegen Ende der Saison verschaffte sich Energie mit einem Sieg in Rostock am vergangenen Spieltag die beste Ausgangsposition im Kampf um Rang drei. Nun verpasste es die Mannschaft, zum ersten Mal seit 2014 in die zweite Liga zurückzukehren.

„Wir haben die ganze Saison außergewöhnliche Unterstützung bekommen“, sagte Wollitz. „Das wäre noch mal ein Highlight gewesen. Das hätte dem Verein und dem ganzen Umfeld einen Schub gegeben.“

Immerhin ziehen die Brandenburger als Vierter noch in den DFB-Pokal ein. „Das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Auch wenn du das jetzt nicht hören willst, aber das ist ein großer Trost“, sagte der Trainer. Trotzdem droht ein großer Umbruch im Sommer.

Thiele gab sich aber am Ende wieder kämpferisch: „Wir kommen zurück und wir werden gemeinsam nächste Saison wieder angreifen und hoffentlich dann das große Ganze schaffen.“