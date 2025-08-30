Eine Woche nach dem bitteren 1:4 bei Aufsteiger Hoffenheim hat sich Cottbus stark verbessert gezeigt. Zum Sieg gegen Ingolstadt reichte es trotzdem nicht.

Cottbus - Energie Cottbus ist die Wiedergutmachung nach der herben Schlappe in Hoffenheim nicht gelungen. Beim 1:1 (1:0) gegen den FC Ingolstadt zeigte sich die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz zwar verbessert, sie verpasste aber trotz Führung den Heimsieg. Tolcay Cigerci hatte die Gastgeber in der 35. Minute per Handelfmeter in Führung geschossen. Vor 10.631 Zuschauern traf Frederik Carlsen zum 1:1-Ausgleich für Ingolstadt (61.).

Cottbus beim Pfostentreffer im Glück

Nach dem 1:4 am vergangenen Wochenende bei der TSG Hoffenheim II hatte Trainer Claus-Dieter Wollitz eine Reaktion gefordert. Gegen Ingolstadt lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 30. Minuten verpassten Erik Engelhardt und Justin Butler die Cottbuser Führung, dann war Tolcay Cigerci per Handelfmeter erfolgreich (35.). Nach der Pause wurde Ingolstadt stärker und kam verdient zum Ausgleich. Am Ende waren die Gäste dem Siegtreffer näher als Cottbus und verzeichneten in der 89. Minute noch einen Pfostentreffer.

Energie sucht bis zum Transferschluss am Montag noch Verstärkung für den Kader. Auf der Liste von Wollitz stehen vier potenzielle Neuverpflichtungen: Torhüter, Innenverteidigung, Außenverteidiger und offensive Außenbahn. „Es wird noch etwas passieren, das ist sicher. Wir müssen noch etwas machen, um die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg zu erhöhen“, sagte der Energie-Trainer.