Cottbus - Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat Lukas Michelbrink von der Regionalliga-Mannschaft von Hertha BSC verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zu den Lausitzern. Bei der Hertha kam Michelbrink in der zweiten Mannschaft in 23 Liga-Spielen zum Einsatz, zweimal stand er im Profi-Kader des Zweitliga-Teams.

„Lukas ist ein hochtalentierter Spieler, der im Nachwuchsleitungszentrum bei Hertha BSC eine der besten Ausbildungen deutschlandweit genießen durfte. Wir sind fest davon überzeugt, dass er uns mit Unbekümmertheit sowie seiner fußballerischen Qualität weiterhelfen kann“, wurde Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz in einer Mitteilung zitiert.

Bei der Hertha ist man auch zufrieden über den Transfer. „Wir haben in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit Leihen in die 3. Liga gemacht. Für Lukas ergibt sich nun die besondere Gelegenheit, in der Nähe zu bleiben und trotzdem wichtige Erfahrungen in der 3. Liga zu sammeln“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.