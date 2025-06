Mit einem groß gewachsenen Stürmer erhofft sich Energie Cottbus mehr Möglichkeiten in der Offensive. In Jena ist der Drittligist fündig geworden und holt einen jungen Spieler mit schon viel Erfahrung.

Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat Ted Tattermusch vom FC Carl Zeiss Jena verpflichtet. Der 1,94 Meter große Stürmer bringt eine Menge Erfahrung mit in die Lausitz. „Ted ist sehr groß gewachsen und soll uns mit seiner Wucht sowie Kopfball und Abschlussstärke zusätzliche Flexibilität im Angriff geben“, sagte Energie-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Kaderplaner Maniyel Nergiz erklärte: „Trotz seiner erst 24 Jahre hat er immerhin schon fast einhundert Drittligaspiele absolviert. In der vergangenen Saison beim FC Carl Zeiss Jena hat er sich auffallend ins Blickfeld gespielt und soll nun bei uns den nächsten Schritt gehen.“

Tattermusch wurde in Meppen geboren und spielte als Kind in der Spielgemeinschaft Teglingen/Meppen/Schwefingen, ehe er im Alter von elf Jahren den Weg in den Nachwuchs des SV Meppen antrat. Mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2021 folgten für Tattermusch binnen dreier Spielzeiten insgesamt 82 Drittligaspiele im U23-Team, wobei er zwei Tore und sieben Assists seiner Statistik hinzufügen konnte. In Jena kam er zuletzt in der Regionalliga Nordost in 29 Partien auf zwölf Tore und vier Vorlagen.