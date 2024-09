Am 1. September haben die Thüringer einen neuen Landtag gewählt. Nun steht das amtliche Endergebnis fest.

Endergebnis bestätigt: AfD stärkste Partei in Thüringen

Das endgültige Wahlergebnis in Thüringen steht fest. (Symbolbild)

Erfurt - Die Thüringer AfD ist nach dem amtlichen Endergebnis erstmals in Deutschland als stärkste Partei aus einer Landtagswahl hervorgegangen. Die AfD mit ihrem umstrittenen Chef Björn Höcke erzielte 32,8 Prozent, wie aus dem amtlichen Endergebnis hervorgeht, das knapp zwei Wochen nach der Wahl vom Landeswahlausschuss in Erfurt vorgelegt wurde. Insgesamt gab es keine grundlegenden Abweichungen zu dem am Wahlabend veröffentlichten Ergebnis, hieß es von Landeswahleiter Holger Poppenhäger.

Die AfD landete deutlich vor der CDU, die 23,6 Prozent erhielt und den Auftrag zur Regierungsbildung bei sich sieht. Auf den dritten Rang kam das erst in diesem Jahr gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das 15,8 Prozent erreichte. Die Linke (13,1 Prozent) des noch amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow landete auf Rang vier.

Die SPD schaffte mit 6,1 Prozent den Einzug in den Landtag. Die Grünen mit 3,2 Prozent und die FDP mit 1,1 Prozent kamen nicht wieder in den Landtag. Die Wahlbeteiligung lag mit 73,6 Prozent deutlich höher als bei anderen Wahlen in der Vergangenheit.