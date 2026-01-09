Keine Überfahrt über die Ems: Die Fähre zwischen Ditzum und Petkum fällt wetterbedingt weiterhin aus.

Leer - Wegen des Winterwetters bleibt die Emsfähre zwischen Ditzum und Petkum weiterhin außer Betrieb. Auch am Samstag fällt die Verbindung über die Ems aus, wie der Landkreis Leer mitteilte. Die Fähre wurde bereits am Freitagmorgen vorsorglich aus dem Dienst genommen. Die aktuellen Witterungsbedingungen ließen einen sicheren Einsatz nicht zu. Der Landkreis will informieren, sobald die Fähre wieder eingesetzt werden kann.

Die Fähre verbindet das Fischerdorf Ditzum im Rheiderland mit der zur Stadt Emden gehörenden Ortschaft Petkum. Nach Angaben des Landkreises transportiert sie mehrmals täglich auf ihrer rund 20-minütigen Emsquerung Fußgänger, Fahrradfahrer, Motorräder und bis zu drei Autos gleichzeitig.