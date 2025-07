Birmingham - Tausende Menschen haben in Ozzy Osbournes Heimatstadt Birmingham Abschied von der Musik-Legende genommen. Vor der Beisetzung im Kreise der Familie wurde der Sarg mit Osbournes Leichnam durch die Stadt gefahren. Viele Fans kamen mit Blumen und feierten ihn mit Sprechchören. Seine Witwe Sharon Osbourne stieg zwischenzeitlich mit Tränen in den Augen aus einem der Autos.

„Er hat mich inspiriert, ich liebe seine Musik, ich liebe sie wirklich sehr“, sagte eine Frau am Rande der Prozession der Nachrichtenagentur PA. „Ich lerne Gitarre spielen, damit ich einige seiner Songs lernen kann.“

Abschiedskonzert erst vor wenigen Wochen

Der legendäre britische Sänger und Reality-TV-Star war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben. Als Mitbegründer der Band Black Sabbath galt er als einer der ersten Vertreter des Heavy-Metal-Genres - und als einer der schillerndsten.

„Wir wissen, wie viel dieser Moment seinen Fans bedeuten wird“, hatte Birminghams Bürgermeister Zafar Iqbal während der Vorbereitung auf die Trauerfeier gesagt. Black Sabbath war in den 1960er-Jahren in Birmingham gegründet worden. Erst vor wenigen Wochen hatte Osbourne, der an Parkinson erkrankt war, ein umjubeltes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt gegeben.