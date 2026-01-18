Knapp drei Wochen vor Olympia sind zwei Rennrodlerinnen in bestechender Form. Doch in Cortina dürfen sie mit ihrem Doppelsitzer nicht starten.

Oberhof - Nach dem Olympia-Aus haben sich die Doppelsitzer-Rodlerinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal bei den Europameisterschaften in Oberhof den Titel mit Bahnrekord geholt. „Das ist mega, ich war sehr aufgeregt, muss ich sagen. Durch die verpatzte Olympia-Qualifikation ist das unser Saisonhöhepunkt“ sagte Degenhardt im ZDF. „Wir waren elend nervös“, meinte Rosenthal.

Das Duo aus Altenberg und Winterberg setzte sich mit einem Vorsprung von 0,181 Sekunden vor den Österreicherinnen Selina Egle und Lara Maria Kipp sowie ihren Teamkolleginnen Dajana Eitberger und Magdalene Matschina (0,323 Sekunden zurück) durch. Das dritte deutsche Doppel, Elisa-Marie Storch und Pauline Patz, wurden Fünfte.

Bei der anstehenden Olympiapremiere im Damen-Doppelsitzer darf nur ein Schlitten pro Nation starten. Die 23 Jahre alte Jessica Degenhardt und die 25 Jahre alte Cheyenne Rosenthal haben in der nationalen Qualifikation den Kürzeren gezogen, die 35 Jahre alte ehemalige Sprint-Weltmeisterin Dajana Eitberger und die 20 Jahre alte Magdalena Matschina haben sich in dem internen Duell durchgesetzt.

Zweimal Bahnrekord für die Siegerinnen

Die neuen Europameisterinnen festigten mit dem Sieg ihre olympische Warteposition. „Wir hoffen darauf, dass wir noch nachrutschen können“, hatten sie zuletzt gesagt. Ob der Bob- und Schlittenverband (BSD) einen zweiten Platz erhält, hängt allerdings von den anderen Nationen ab. Eine der für die Olympischen Winterspiele infrage kommenden Nation müsste ihren Quotenplatz nicht in Anspruch nehmen - das ist allerdings eher unrealistisch.

Eine Woche nach ihrem zweiten Saisonsieg in Winterberg zeigten die viermaligen Weltmeisterinnen auch im Oberhofer Eiskanal ihr Können. Im ersten Lauf gelang ein Bahnrekord, im zweiten Durchgang verbesserten sie ihn noch einmal. In der Weltcup-Gesamtwertung sind sie Dritte mit 295 Punkten hinter den Spitzenreiterinnen Egle/Kipp (540) und Etberger/Matschina (480).