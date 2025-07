Der aufopferungsvolle Kampf im Halbfinale der EM gegen Spanien hat Spuren bei Sophia Kleinherne hinterlassen. Die Verteidigerin muss später in das Training in Wolfsburg einsteigen.

Wolfsburg - Wegen der EM-Nachwirkungen steigt Fußball-Nationalspielerin Sophia Kleinherne später in das Training ihres neuen Vereins VfL Wolfsburg ein. Die 25 Jahre alte Abwehrspielerin hatte sich am vergangenen Mittwoch im Halbfinale bei der Europameisterschaft in der Schweiz gegen Spanien (0:1) in beiden Oberschenkeln jeweils eine Muskel- und Sehnenverletzung zugezogen.

Nach einer Rettungsaktion gegen die Spanierin Salma Paralluelo in der Verlängerung hatte Kleinherne erst behandelt werden müssen und war dann ausgewechselt worden. Sie war bei der EM in insgesamt zwei Spielen im Einsatz.

Kleinherne kommt vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt zu den Wolfsburgerinnen. Ihre neuen Mitspielerinnen werde sie im Rahmen ihrer Reha kennenlernen, teilte der Club in einer Mitteilung.