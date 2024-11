Ein Mann fährt mit seinem Auto in Leipzig einen Elfjährigen an. Der Junge wird schwer verletzt. Zur Ursache des Unfalls gibt es eine Vermutung.

Ein Elfjähriger ist in Leipzig von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Leipzig - Ein elfjähriger Junge ist in Leipzig von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach übersah ein 56-Jähriger am Morgen vermutlich wegen der tief stehenden Sonne eine rote Ampel. Dann erfasste er mit dem Auto den Elfjährigen, der bei grüner Ampel gerade die Straße überquerte. Nach dem Unfall war die Straße für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung auf.