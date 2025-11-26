weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfälle: Elfjähriger in Havelberg bei Unfall schwer verletzt

Jetzt live:
Ärgert der FCM den Spitzenreiter? Magdeburgs U23 gegen Lok Leipzig im Livestream
Ärgert der FCM den Spitzenreiter? Magdeburgs U23 gegen Lok Leipzig im Livestream

Unfälle Elfjähriger in Havelberg bei Unfall schwer verletzt

Ein Kind wird schwer verletzt, als es in Havelberg hinter einem Transporter auf die Fahrbahn läuft. Wie es laut Polizei zu dem Unfall kam.

Von dpa 26.11.2025, 17:47
Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik. (Symbolbild)
Rettungskräfte brachten den Jungen in eine Klinik. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Havelberg - Ein Kind ist im Landkreis Stendal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Elfjährige hatte in Havelberg die Straße überquert, wie die Polizei mitteilte. Dabei lief er mutmaßlich, ohne den Verkehr zu beachten, hinter einem geparkten Transporter auf die Fahrbahn. Ein nahendes Auto stieß daraufhin mit ihm zusammen. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.