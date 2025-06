In der Reality-Show zieht eine sogenannte Single-Lady - nun also Miras - mit vielen flirtwilligen Männern in eine luxuriöse Villa in Griechenland.

Köln - Das kann heiter werden: Reality-Star Elena Miras wird die neue Hauptprotagonistin in der Datingshow „Make Love, Fake Love“ von RTL+. „Diese Single-Frau wird alle umhauen: Sie ist zurück - stärker, schärfer und selbstbestimmter denn je“, teilte der Sender am Abend mit und gab damit die Verpflichtung der 33-Jährigen für die neue Staffel bekannt. Die erfahrene Reality-Ikone sei nun bereit, „sich neu zu öffnen“, hieß es - „zwischen Herzklopfen, Misstrauen und der Hoffnung, endlich den Richtigen zu finden“.

In der Reality-Show zieht eine sogenannte Single-Lady - nun also Miras - mit vielen flirtwilligen Männern in eine luxuriöse Villa in Griechenland. Das Problem: Nicht alle Kerle kämpfen mit ehrlichen Absichten um ihr Herz. Manche stecken in Wahrheit bereits in Beziehungen - und die Partnerinnen wohnen unweit in einer Nachbarvilla. Nur wenn die Single-Lady einen echten Single findet und auf ihn setzt, bekommen beide ein Preisgeld.

Ausgerechnet sie? Miras als Lügen-Detektorin

Brisant ist die ohnehin schon explosive Konstellation diesmal, weil Elena Miras als jemand gilt, der auch nur kleinen Unwahrheiten mit wenig Gnade begegnet. In den Shows, in denen sie bislang auftrat, wurde es oft laut und emotional, wenn sie überzeugt war, dass jemand ein falsches Spiel spielt.

Bekannt wurde die 33-Jährige einst 2017 in der Dating-Show „Love Island“, in der sie auf den Essener Kfz-Mechatroniker Mike Heiter traf. Die beiden gingen eine Beziehung ein, bald wurde Tochter Aylen geboren. Allerdings folgten allerlei Dissonanzen und eine Trennung. Ihr Ex Mike Heiter will noch in diesem Jahr seine neue Freundin Leyla Lahouar - ebenfalls Reality-Star - heiraten.

Bei „Make Love, Fake Love“ tritt Miras als Single-Frau die Nachfolge von Yeliz Koç, Antonia Hemmer und Karina Wagner an. Moderiert wird die nunmehr vierte Staffel von Sandra Safiulov, besser bekannt als selfiesandra. Sie beerbt in dieser Rolle Moderatorin Janin Ullmann.

Wann die neue Staffel beim Streaming-Dienst RTL+ startet, soll noch bekanntgegeben werden.