Dresden - In den Justizvollzugsanstalten (JVAs) in Sachsen werden ab sofort sechs neue elektrobetriebene Gefangenentransporter eingesetzt. Wie das sächsische Justizministerium am Montag mitteilte, wurden zusätzlich anstaltseigene Ladestationen installiert. Die neuen Transporter bedeuteten einen „weiteren wichtigen Schritt hin zu einer klimaneutralen Mobilität im öffentlichen Dienst“, sagte Justizministerin Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen) laut Mitteilung.

Nach Angaben des Ministeriums haben die neuen Gefangenentransporter eine Reichweite von rund 350 bis 490 Kilometern. Sie werden demnach in den JVAs Bautzen, Dresden, Leipzig mit Krankenhaus, Zeithain und der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen eingesetzt.

In den kommenden Jahren sollen weitere der insgesamt 120 Fahrzeuge der Justizvollzugsanstalten auf Elektro umgerüstet werden. Fünf Elektroautos für Wirtschaftsfahrten gebe es bereits - vier weitere für interne Transporte sollen bald folgen.