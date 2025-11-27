Auf der A7 kommt es zu einem Unfall. Eine Röhre des Elbtunnels musste für eine knappe Stunde gesperrt werden.

Hamburg - Wegen eines Verkehrsunfalls auf der A7 Richtung Süden ist die dritte Röhre des Elbtunnels am Mittag kurzfristig gesperrt gewesen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich, teilte die Polizei auf X mit. Nach einer knappen Stunde konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt. Der Elbtunnel besteht aus vier Röhren.