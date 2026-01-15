Am Elbtunnel hatten zuletzt Eis und Schnee für Einschränkungen gesorgt. Nun macht das Wasser Arbeit. Damit die Entwässerung wieder klappt, brauchen Auto- und Lkw-Fahrer viel Geduld.

In Richtung Süden ist wegen Reinigungsarbeiten bis Mittag nur eine Fahrbahn frei. (Archivbild)

Hamburg - Damit im Elbtunnel das Wasser wieder gut ablaufen kann, ist er bis zum Mittag in Richtung Süden nur einspurig befahrbar. Die vierte, ganz rechte Röhre, müsse für die Reinigungsarbeiten an den Entwässerungseinrichtungen bis 12.00 Uhr gesperrt werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Morgen mit.

Sämtlicher Verkehr in Richtung Süden werde auf einer Fahrbahn in der dritten Röhre unterwegs sein. „Da sollte man auf jeden Fall mehr Zeit einplanen“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale dazu.

Wer in den Hamburger Hafen will, muss über die Abfahrt Hamburg-Hausbruch fahren. Die Hafen-Abfahrt Walthershof ist bis zum Mittag gesperrt. In Richtung Norden kann der Elbtunnel ohne Einschränkungen befahren werden.

Die Reinigung und Spülung der Entwässerungseinrichtungen durch die Autobahnmeisterei Othmarschen der Niederlassung Nord sei zwingend nötig, damit die Verkehrssicherheit wieder gewährleistet werden könne. „Aufgrund der Bautätigkeiten südlich des Elbtunnels im Bereich der K20 Hochstraße Elbmarsch werden die Siele stark verunreinigt. Wegen des Schneefalls und der Frosteinbrüche sind sie jetzt überdies großflächig vereist“, hieß es dazu von der Autobahn GmbH des Bundes.