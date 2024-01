Magdeburg - Nach dem Durchlauf der zweiten Hochwasserwelle fallen die Wasserstände der Elbe. An den Pegeln Barby und Niegripp sei am Montag der Richtwert der niedrigsten Alarmstufe 1 unterschritten worden, teilte die Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg mit. Zum Ende der Woche werde das weiter nördlich für die Pegel Tangermünde und Wittenberge erwartet. An der Havel fielen die Wasserstände am Pegel Havelberg-Stadt nur zögerlich im Bereich der Alarmstufe 1.