Glatte Wege, Dauerfrost und nachts bis zu minus 13 Grad: Wer in Berlin und Brandenburg draußen unterwegs ist, muss mit rutschigen Wegen rechnen.

Berlin/Potsdam - Der Winter zeigt sich in Berlin und Brandenburg nicht nur auf Straßen und Wegen: Auf der Oder trieben am Morgen runde Eisschollen, sogenannte Brieger Gänse, stromabwärts. Auch abseits der Flüsse bleibt es am Mittwoch eisig. Bei Höchstwerten zwischen minus 3 und minus 1 Grad herrscht verbreitet Dauerfrost. Nach einem wolkigen Start setzt sich vielerorts die Sonne durch, es bleibt zunächst trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Örtlich besteht Schnee- und Eisglätte. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin warnt: „Weiterhin kann es insbesondere auf Geh- und Radwegen sehr glatt sein.“

ADFC gibt Tipps für Fahrradfahrer

Menschen, die trotz Glätte mit dem Fahrrad unterwegs sind, empfiehlt der Berliner Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), etwas Luft aus den Reifen zu lassen. „Bei Glätte sorgt geringerer Luftdruck im Reifen für mehr Haftung. Die Auflagefläche erhöht sich und das Fahrrad ist einfacher zu kontrollieren“, so der ADFC. Wenn Radwege nicht geräumt seien, sei es häufig sicherer, auf die Fahrbahn auszuweichen. Generell gelte: Bei Schnee und Glätte langsamer fahren – „lieber etwas früher losfahren und entspannt ankommen“.

Zweistellige Minusgrade am Wochenende

In der Nacht zum Donnerstag wird es den Wetterexperten zufolge bitterkalt. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 10 Grad, im Südosten Brandenburgs teils bis zu minus 13 Grad. Von Westen ziehen im Verlauf Wolken auf, stellenweise fällt bereits etwas Schnee.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es winterlich. Am Donnerstag und Freitag soll es laut DWD schneien. Am Freitag rechnen die Wetterexperten örtlich mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee, am Abend kann der Schnee in Schneeregen übergehen. Das Wochenende bleibt ebenfalls frostig mit einzelnen Schneeschauern und in den Nächten teils zweistelligen Minusgraden.