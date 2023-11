Zwickau - Gleich mehrmals an einem Tag sind auf der Autobahn 4 und auf der Bundesstraße 95 Eisplatten von Lastwagen auf Autos gefallen. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei Zwickau am Donnerstag mitteilte. Eine Eisplatte fiel am Mittwoch laut Polizei auf der A4 bei Limbach-Oberfrohna von einem Lkw auf die Frontscheibe eines Autos. An der Scheibe entstand demnach ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Das gleiche passierte den Angaben zufolge kurze Zeit später auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal. Die Beamten schätzen den Schaden an der Auto-Frontscheibe auf 1000 Euro. Eine weitere Scheibe wurde auf der A4 bei Glauchau-Ost beschädigt, nachdem sich eine Eisplatte von einem Lastwagen-Dach gelöst hatte. Auch hier sprechen die Beamten von 1000 Euro Sachschaden. Unbeschädigt kam demnach das Auto eines 38-Jährigen auf der B95 bei Mühlau (Landkreis Mittelsachsen) davon, auf das ein Eisklumpen von einem Lkw gefallen war.

Die Polizei weist darauf hin, dass jeder Auto- und Lkw-Fahrer das Fahrzeug vor Fahrtantritt von Schnee und Eis befreien muss - ansonsten drohen Bußgelder oder Anzeigen.