Sie ist eine der Highlights der New Yorker Weihnachtszeit: Die Saison auf der traditionellen Schlittschuhbahn am Rockefeller Center beginnt.

Eislaufbahn am New Yorker Rockefeller Center eröffnet

New York - Die historische Eislaufbahn am New Yorker Rockefeller Center ist für die diesjährige Herbst- und Wintersaison eröffnet worden. Seit dem frühen Samstagvormittag können Besucher mit Blick auf den Hochhauskomplex in der Mitte Manhattans wieder über das Eis gleiten.

Die 1936 ins Leben gerufene Schlittschuhbahn zieht jedes Jahr um eine Viertelmillion Besucher an. Der Weihnachtsbaum vor der Eisbahn, der in einer Zeremonie nach den Thanksgiving Feierlichkeiten erleuchtet wird, gilt als eine der Hauptattraktionen in New York zur Weihnachtszeit. Tickets für die Eisbahn kosten zwischen 21 und 114 Dollar (19 bis 104 Euro) je nach Tag und Zeit, das Ausleihen von Schlittschuhen kostet extra.